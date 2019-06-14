Набиуллина рассказала, как снижение ключевой ставки отразится на гражданах

Москва, , 17:02 — REGNUM Принятое 14 июня Центральным банком (ЦБ) России решение снизить ключевую ставку на 0,25% до 7,5% поможет снижению процентов по отдельным кредитным продуктам и ипотеке. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на состоявшейся 14 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в России идёт процесс смягчения денежно-кредитных условий. Происходит это под влиянием изменения ожиданий участников финансового рынка, отметила глава регулятора.

«Во-первых, пересмотрены вниз ожидания по траектории ключевой ставки банка России. Во-вторых, скорректировались ожидания и доходности на внешнем финансовом рынке на фоне изменения риторики крупнейших центральных банков. На этом фоне снижается доходность от облигаций федерального займа (ОФЗ), что создаёт предпосылки для снижения процентных ставок», — отметила Набиуллина.

На этом фоне в апреле и мае 2019 года ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитным продуктам. Помимо этого, стали снижаться ставки по ипотечным кредитам, считает глава ЦБ РФ. Принятое решение о снижении ключевой ставки поддержит эти тенденции, убеждена Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина не исключила, что в 2019 году ключевая ставка будет снижена Центробанком ещё раз.

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