Росстат объяснил, кого и как он планирует штрафовать за неверную статистику

Москва, , 16:59 — REGNUM Росстат рассчитывает на конструктивное сотрудничество с российскими предприятиями и организациями, но вынужден рассматривать и более жёсткие инструменты принуждения тех, кто регулярно уклоняется от исполнения своих обязанностей. Об этом ИА REGNUM 14 июня проинформировала пресс-служба данного ведомства, отреагировав таким образом на публикацию «В РФ готовят новые инструменты по уничтожению малого и среднего бизнеса», вышедшую на сайте ИА REGNUM 14 июня 2019 года, где шла речь о том, что Росстат разрабатывает законопроект, который позволит данному ведомству штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчётность.

В частности, пресс-служба уточнила, что сумма в 150 тысяч рублей является верхней границей штрафа для юридических лиц при повторном или неоднократном предоставлении недостоверных данных.

«Для должностных лиц, впервые нарушивших соответствующую норму закона, в настоящее время предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — уверяет ведомство.

Кроме того, Росстат сообщил, что предприятия, компании и организации заполняют специальные формы, которые утверждаются на уровне правительства и снабжаются дополнительными разъяснительными материалами.

«Во всех субъектах Российской Федерации работают территориальные органы государственной статистики, которые не только собирают данные, но и ведут разъяснительную, консультационную работу. Дополнительные пояснения о том, какая информация должна вноситься в формы бланков, можно легко найти в базах данных и на специализированных порталах юридического и экономического профиля», — проинформировало ведомство.

В числе прочего Росстат посетовал на то, что ему приходится сталкиваться со случаями неоднократного пересмотра (предприятиями и организациями — прим. ИА REGNUM ) данных за один и тот же период.

«Зачастую пересмотренные цифры на порядок отличаются от первоначальных, — сообщила пресс-служба. — Это вряд ли может объясняться простой невнимательностью. Скорее, мы имеем дело с пренебрежительным отношением ряда руководителей к своим обязанностям и закону… Мы рассчитываем в первую очередь на конструктивное сотрудничество, но вынуждены рассматривать и более жёсткие инструменты принуждения тех, кто регулярно уклоняется от исполнения своих обязательств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, если малый бизнес в РФ будут карать 150-тысячными штрафами за непредоставление информации Росстату или предоставление неверной информации, это станет ещё одним инструментом уничтожения этого сектора экономики. Кроме того, он предположил, что Росстат не очень хорошо объяснил предприятиям, как подавать статистические данные, и теперь «собирается наказывать предприятия за последствия собственной деятельности».

Также отметим, что поводом для обсуждения этой темы стало интервью главы Росстата Павла Малкова, которое тот дал изданию «Известия». В нём, отвечая на вопрос, «не планируется ли как-то усилить ответственность компаний за некачественную отчётность, которую они представляют Росстату?», Малков подтвердил, что «работа в этом направлении ведётся».

«Мы начали диалог по автоматизации претензионной работы. Предполагается, что если компания не подала вовремя отчётность или данные некачественные, налицо какие-то злоупотребления, то автоматически должен выставляться штраф. Сейчас это очень трудоемкая процедура. А должно быть как в случае с нарушениями автомобилистов. Они едут по улице, превысили скорость и автоматически получают штраф», — сказал Малков.

Кроме того, он уточнил, что хотя соответствующего законопроекта ещё нет, «мы буквально неделю назад начали обсуждение концепции этого закона».

«Сейчас мы её прорабатываем и будем выносить на публичное обсуждение», — заверил Малков, таким образом фактически подтвердив разработку законопроекта, касающегося штрафов за недостоверные данные.

Немаловажное значение имеет и другая фраза чиновника о том, что «пока стандартная процедура выставления штрафа чрезвычайно сложна и фактически делает наказание невозможным».

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