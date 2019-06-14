Литр бензина в России за неделю подорожал на 11 копеек

Москва, , 16:38 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 3 по 9 июня выросла на 11 копеек (на 0,3%) и достигла 44,38 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период средняя цена на дизельное топливо выросла на одну копейку — до 46,05 рубля.

По состоянию на 10 июня средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 42,09 рубля, марки Аи-95 — 45,43 рубля, марки Аи-98 — 50,94 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдалсяв 58 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметный рост отмечен в Кызыле — на 1,4%, Костроме и Чите — на 0,9%.

Снижение цен зафиксировано в Севастополе — на 0,8%, Горно-Алтайске — на 0,5%, Симферополе — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли на 0,3%.