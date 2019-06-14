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Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Экономика

Процесс в начальной стадии

Москва, 14 июня 2019, 16:44 — REGNUM  Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на состоявшейся 14 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Переговоры с Белоруссией ведутся, но в очень начальном этапе», — отметила Набиуллина.

При этом говорить о создании единой валюты на всем пространстве Евразийского союза пока преждевременно, отметила глава ЦБ РФ.

«Мы только в начальной стадии обсуждения, и речь не идёт о том, чтобы распространять это на другие страны», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительское кредитование не влияет на рост инфляции в России. Граждане прибегают к нему не чтобы нарастить потребительскую способность, а чтобы компенсировать низкие доходы, считает Набиуллина.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина: граждане компенсируют низкие доходы кредитами

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Макроэкономика России
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