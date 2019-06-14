Град уничтожает сельхозугодия Крыма

Симферополь, , 16:13 — REGNUM Площадь пострадавших от града сельхозугодий Крыма за несколько дней увеличилась в два раза. Об этом 14 июня на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Крыма заявила глава управления растениеводства и механизации Наталья Шереметьева.

«От дождя и града с начала июня, по данным районов, пострадало 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур — зерновые, овощи, многолетние», — отметила Шереметьева.

По её словам, больше всего от непогоды пострадали Нижнегорский, Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Черноморский и Ленинский районы полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня в некоторых районах полуострова периодически выпадает крупный град, размеры которого иногда достигают величины куриного яйца.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма ИА REGNUM сообщил, что многие сельхозпредприятия Крыма не были защищены от града, поскольку не заключили договор с оператором градобойной установки.

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