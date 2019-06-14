Кто «крышует» активистов ЛГБТ в Армении?

Наталья Оганова, , 16:12 — REGNUM

В один из теплых майских дней в крупнейшем книжном магазине Еревана должна была состояться презентация книжки-раскраски «Мое тело — это личное», предназначенной для детей в возрасте от трех до шести лет. И если титульное название скандальной брошюрки интригующе обрывалось на середине недосказанной фразы, то подзаголовок «Раскрась сам и узнай границы своего тела» не скрывал истинных намерений авторов. «Цель нашей брошюры заключается в предотвращении насилия в отношении детей. Ведь, согласно данным Следственного комитета РА, в 2017 году из 160 преступлений сексуального характера в 100 случаях объектами насилия становились дети», — заявили активистки из ОО «Кризисный центр сексуального насилия».

Стоит заметить, что озвученная дамами информация, мягко говоря, была преднамеренно искажена, поскольку начальник Управления по защите прав несовершеннолетних и борьбе с семейным насилием ГУУР полиции Армении полковник Нелли Дурян на пресс-конференции привела совершенно другую статистику. По ее словам, в течение 2016 года было зафиксировано 80 случаев преступлений, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в 2017-м — 71, а в 2018-м этот показатель снизился до пятидесяти. Также она сообщила, что в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаи насилия по отношению к несовершеннолетним сократились с 49 до 32.

Известный блогер и бывший советник начальника полиции Нарек Малян назвал презентацию «очередной непристойной выходкой, финансируемой Соросом» и предложил парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам вынести свой вердикт в отношении этой книги. И хотя презентация чужеродной нашему менталитету книжонки была своевременно пресечена неравнодушными людьми, а активистки, срочно собрав свои пособия, видеокамеру и книжки, с позором бежали под улюлюканье разгневанных родителей, тем не менее инцидент вызвал большой резонанс в армянских СМИ и соцсетях, которые в Армении можно назвать индикатором настроения общества. В первую очередь бдительных блогеров и рядовых пользователей ФБ возмутил тот факт, что презентация детской (?!) книги была организована представителями и защитниками ЛГБТ-сообщества. Среди них известная в узких кругах товарок «правозащитница» лиц нетрадиционной ориентации и руководитель «Женского ресурс-центра» Лара Агаронян, постоянно выкладывающая на обозрение свои фотографии с сотрудниками и послами американского посольства в РА на приемах и вручениях каких-то премий и сертификатов, а, по сути, грантов на дальнейшую деятельность в этом направлении.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Луйс» Айка Айвазяна, вероятней всего, книжка постепенно готовит почву для принятия ювенальных законов в нашей стране, что позволит в будущем изымать детей из семей, лишать родительских прав, насаждать чуждые нашему обществу ценности. «В книжке очевиден сексуальный подтекст, который искусственно должен создавать у ребенка чувство опасности». Более категорично на своей странице в «Фейсбуке» высказался секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян, подчеркнув, что «сексуальная» повестка, с которой эти люди пытаются проникнуть в армянское общество, чрезвычайно опасна: «Что сказать? Ознакомился с содержанием книги. Кроме того, ознакомился с содержанием сайта организации, распространяющей ее. Первое впечатление, что люди, которые занимаются «предотвращением сексуального насилия», либо не понимают саму суть проблемы, либо выпадают из адекватности. Я вовсе не намерен оскорблять кого-то, однако уверен, что «сексуальная» повестка, с которой они пытаются проникнуть в армянское общество, чрезвычайно опасна. Психика несовершеннолетних очень хрупкая, и нарушение душевного спокойствия детей приведет к таким тяжелым последствиям, которые даже представить сложно. Заверяю вас, что не существует универсального формата, по которому можно шаблонно «воспитывать» всех детей. Сегодня очень активно пытаются разрушить институт армянской семьи, заменив его исключительным идиотизмом. Почему, спросите вы? Ответ очевиден. Люди, которые внедряют в армянское общество подобные идеи, всего лишь инструмент в более глобальном процессе. Спросите себя сами, почему пропаганда извращений проводится параллельно с агрессивной антицерковной и антинациональной политикой? Спросите себя, какова конечная цель? Спросите себя, что станет с Республикой Армения, когда окончательно будут разрушены идеи: Семья, Вера и Нация. На мой взгляд, объяснять, почему — излишне».

На срыв презентации книги о сексуальном воспитании детей отреагировали омбудсмен, силовые структуры, депутаты правящей фракции блока «Мой шаг», отметившие, что случившееся в магазине «Букинист» является явным препятствием для реализации принципа свободы слова, которая гарантирована конституцией республики. «Нельзя путать закон и вкусы, поскольку это разные понятия. И личные предпочтения каждого не могут оказывать воздействие на силу права», — заявила с трибуны НС РА парламентарий Тагуи Казарян. На скандал незамедлительно отреагировала министр труда и соцвопросов Заруи Батоян, осудив действия родительского комитета общественной организации «Камк». Министр была уверена, что самым эффективным методом борьбы с насилием является образование, а без повышения информированности родителей и детей невозможно защитить последних. Правда, чуть позже госпожа Батоян в беседе с журналистами отметила, что она выступила в защиту не книги, а лишь в защиту права общественных организаций на деятельность, связанную с защитой детей от сексуального насилия. «Никаких комментариев по поводу книги у меня нет. С точки зрения ее печати министерство никакой роли не играет, это уже другая сфера. Повторяю: методы могут быть разные. То, что я выступила в защиту книги, — искажение реальности и фактов». Однако в этой связи нелишне напомнить, что провалившая задание организация на сегодняшний день является единственным партнером данного министерства, который оказывает специализированные услуги лицам, подвергшимся сексуальному насилию. Комментировать дальше информацию не имеет смысла, поскольку государственные структуры практически на официальном уровне «крышуют» распоясавшихся активистов из ЛГБТ-сообщества в Армении.

Ежегодно в нашей стране выходит в свет около 1800 наименований книг. Причем в нынешних рыночных условиях издательского рынка мало кого интересует их содержание, грамматика, сбыт, да и в конце концов резидентский статус автора, который на поверку может оказаться засланным казачком. Что и продемонстрировала Лара Агаронян, издавшая в своем ОО далеко не детскую книгу. «Да ну что вы, — возмущаются авторы этого циничного шоу. — Книга предназначена лишь для ознакомления детей со своими половыми органами и их функциями. И все это сделано только ради того, чтобы они не стали жертвами сексуального насилия. Да и картинки для детского восприятия выполнены на очень примитивном уровне в рамках наивного искусства». Еще чуть-чуть и собеседницы договорились бы до того, что иллюстрации к их опусу делал не кто иной, как известный мастер этого направления Нико Пиросмани. Шутки шутками, но в действительности речь идет о негативном явлении в реалиях современного общества. Как считает Нарек Малян, в данной ситуации откровенно пропагандируется половая свобода, причем под прицел попала самая беззащитная категория детей младшего возраста. Раскраска картинок с изображением людей ниже пояса полное тому подтверждение. Детишкам в этом возрасте гораздо интересней сказки про Карлсона, Красную шапочку или Снежную королеву слушать, чем заниматься сомнительным тренингом по половому развитию. «Не думаю, что вменяемые родители согласятся на такую подмену ценностей в детском воспитании, — говорит он и добавляет: — В детской теме ясельного и пост-ясельного возраста разговор о сексуальности совершенно неприемлем. Слова «сексуальное воспитание» и «половая свобода» в этом контексте прозвучали такое количество раз, что, во-первых, это уже ненормально. А во-вторых, со стороны может показаться, что речь идет не о растлении детей, а торги на предмет сексуального buy-sell взрослых людей».

Сегодня западные и заокеанские эмиссары пытаются лишить наше будущее национальных ценностей, веры, культуры, традиций. Понаехавшие агенты, позабыв библейские заповеди, при этом пугают нас чуть ли не Армагеддоном, если местное общество не начнет подгонять себя под американские лекала. Но история США и европейских стран, к которым так любят апеллировать сторонники новой Армении, представляет отнюдь не оптимистичные цифры статистики. Так, по данным ФБР, в США были обнаружены самые большие сети педофилов, насчитывающие от 10 до 70 тысяч человек, десятки тысяч детей все еще подвергаются сексуальной эксплуатации, сотни подростков каждую ночь продаются сутенерами в публичные дома или в лучшем случае для эскорт-сопровождений. И это в стране, которая по идее сама должна реализовывать у себя свои же методики во избежание сексуальных эксцессов. А не испытывать наше терпение. Между тем, пока СМИ и соцсети в словесных баталиях доказывали ненужность-нужность завозного учения, директор Ереванской национальной детской библиотеки им. Хнко-Апер Рузанна Тоноян сообщила, что повторная презентация брошюрки «Мое тело — это личное» в стенах ее читального заведения не состоится, поскольку организаторам «мероприятия» дан категорический отказ.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»