Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС за пять месяцев сократился на 3,8%

Нур-Султан, , 16:03 — REGNUM Объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам января-апреля 2019 года составил $6,126 млрд, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,8%, до $1,865 млрд, импорт — увеличился на 1,9%, до $4,26 млрд. В общем объеме товарооборота со странами союза на Россию приходится 92,6%, Киргизию — 4,1%, Белоруссию — 3,2%, Армению — 0,1%.

В структуре экспорта доля минеральных продуктов составляет 40,5%, металлов и изделий из них — 25%, продуктов химической и связанной с ней отраслей промышленности — 14,3%, продуктов животного и растительного происхождения — 10,4%, товаров машиностроения — 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $28,66 млрд, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Объем экспорта сократился на 1,2%, импорта — увеличился на 2%.

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