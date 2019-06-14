Дальнейшего снижения ключевой ставки ожидать не стоит – эксперт

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Нынешний уровень ключевой ставки можно считать равновесным, и дальнейшего снижения, вероятно, не произойдет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение Центробанка.

Как сообщалось ранее, ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75 до 7,5%. Ставка вернулась на уровень, на котором находилась до декабря 2018 года. Причиной этого решения стало снижение уровня инфляции, отметили в ЦБ. Представители регулятора также не исключили нового снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

«Новость о снижении ключевой ставки благоприятна для рынка. Она означает, что, по мнению Центробанка, есть возможности для роста экономики. Хотя само по себе снижение ключевой ставки не увеличит значительно масштабы кредитования, но все же даст бизнесу некоторую свободу.

Дальнейшего снижения ключевой ставки я бы не ожидал. Возможны риски, связанные с ослаблением курса рубля. Нынешний уровень ставки можно считать равновесным», — отметил Юрий Ичкитидзе.