Участь нефти – «стоять в коридоре»

Москва, , 15:50 — REGNUM На этой неделе нефть взбудоражили инциденты с нападениями на танкеры. Однако к пятнице (14 июня) ситуация уже стабилизировалась, а нефть вернулась в район $61 за баррель. При этом отчеты ОПЕК и МЭА фактически остались незамеченными, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«В ближайший месяц в центре внимания нефтетрейдеров, безусловно, будет находиться предстоящая встреча ОПЕК+. По последней информации от японской газеты Nikkei ОПЕК и другие производители, включая Россию, находятся на финальной стадии переговоров о соглашении, которое может быть подписано в начале июля», — пояснил эксперт.

Это делается с целью сотрудничества в области добычи нефти на долгосрочной основе. Также из новости следует, что не исключен перенос встречи на начало июля.

«В значительной мере динамика на нефтяном рынке будет зависеть именно от решения ОПЕК+, а до заседания и итогов, вероятно, будет наблюдаться боковик в широком диапазоне $59 — $65 за баррель», — считает Исмаилов.

Читайте также: Нефтяные котировки поддерживает Ближний Восток