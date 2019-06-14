«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Киев, , 15:50 — REGNUM Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

В регионах цена топлива может варьироваться, поскольку зависит от тарифов местной газораспределительной компании.

«Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко заявил, что до тех пор, пока украинские олигархи не перестанут продавать дешёвый газ украинской добычи за границу, реального снижения цены на газ для населения не будет.

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