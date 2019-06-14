Пятница, 14 Июня 2019 года
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Предприятие «Техмаша» сократило ручную сварку почти на 100%

Экономика

Ручной труд заменил робот-сварщик

Москва, 14 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Запуск автоматизированного сварочного комплекса для изготовления плугов на базе НИТИ им. П.И.Снегирева (Балашиха) позволил предприятию почти полностью отказаться от рабочих-сварщиков, сообщает 14 июня пресс-служба концерна «Техмаш».

"Разработчик… сократил ручную сварку почти на 100 процентов, обеспечил непрерывность сварочных работ и увеличил производительность труда», — объяснили в концерне подход производителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с проведённым в России опросом, 65% жителей России опасаются потерять работу из-за массового внедрения цифровых технологий, а 21% опрошенных граждан лично знают людей, оставшихся без работы из-за того, что не смогли освоить новые технологии. При этом меньше половины верят, что знание информационных технологий поможет им сохранить рабочее место.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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