Рубль получил от ЦБ РФ позитивный настрой

Москва, , 15:45 — REGNUM Участники рынка ждали сегодня, 14 июня решения по процентной ставке ЦБ РФ. Ключевая ставка ожидаемо снизилась на 0,25 б.п. Так как данное снижение обусловлено стабильностью экономики и улучшением макроэкономической статистики РФ, особого ажиотажа сегодня на рынке не происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Основным фактором укрепления национальной российской валюты служат ожидания по снижению процентной ставки 19 июня в США, что в свою очередь оставят российские ОФЗ привлекательными для инвесторов. Это будет главным драйвером укрепления рубля», — отметил эксперт.

Сейчас российские активы остаются привлекательными для зарубежных инвесторов, которые, вопреки внешним факторам, стали уделять меньше внимания санкционным рискам, связанным с геополитической обстановкой.

«Рассматривая позитивный настрой после понижения ключевой ставки ЦБ РФ и в преддверии ФРС США, пара USD/RUB останется в диапазоне 64,15−64,80, с возможным импульсным повышением до отметки 65,10», — считает Будаев.

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