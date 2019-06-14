Седаны и хэтчбеки стали менее популярны в России — СМИ

Москва, , 15:38 — REGNUM По итогам последних 12 лет в РФ доля автовладельцев, предпочитающих седаны, сократилась с 47% до 30%, а хэтчбеки в 2019 году купили лишь 15% покупателей новых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автолюбители в России чаще стали покупать кроссоверы и внедорожники. Этот сегмент на авторынке занимает 43%, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

В самом сегменте SUV на субкомпактные и компактные авто приходится 28% рынка кроссоверов. Порядка 42% автолюбителей предпочитают среднеразмерные (SUV C) и около 30% выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники.

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