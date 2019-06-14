Hyundai Mipo Dockyard получила заказ на строительство двух контейнеровозов

Сеул, , 15:24 — REGNUM Одна из крупнейших судостроительных компаний Южной Кореи Hyundai Mipo Dockyard выиграла тендер на строительство двух контейнеровозов вместимостью по 2500 контейнеров каждый для азиатских судоходных компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта на строительство составила 82,7 млрд вон (~$69,8 млн), что является 3,44% от годового объема продаж компании.

«Мы приступим к выполнению заказа после того, как совет директоров судоходной компании одобрит нашу кандидатуру. Если окончательное решение не будет вынесено до 28 июня, контракт аннулируется», — сообщили представители Hyundai Mipo Dockyard.