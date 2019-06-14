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В Костромской области планируют расширить льготы, чтобы привлечь онкологов

Экономика

Через 5 лет области потребуется дополнительно 7 врачей-онкологов

Кострома, 14 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Руководство Костромской области намерено расширить список льгот для медиков, сообщают в пресс-службе областной администрации.

Необходимость в этом возникла в связи с тем, что к 2024 году в рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями на базе Костромского онкологического диспансера планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи, хирургическое отделение и отделения лучевой терапии.

В новые отделения потребуются врачи. В область необходимо привлечь 7 врачей-онкологов.

В связи с этим власти области предлагают дополнить перечень специальностей медицинских работников, которым при трудоустройстве в областные государственные медицинские организации полагается выплата единовременной компенсации в размере 500 тысяч рублей, врачами-онкологами, трудоустроившимися в Костромской онкологический диспансер после 1 августа 2019 года.

Проект рассмотрят областные законодатели на ближайшем заседании.

В настоящее время право на получение единовременной компенсационной выплаты имеют врачи-специалисты, трудоустроенные в областные государственное бюджетные учреждения здравоохранения по специальности офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, ревматолог, детский эндокринолог, детский уролог-андролог, врач скорой медицинской помощи. За два года, благодаря таким выплатам, было трудоустроено девять врачей дефицитных специальностей в 4 больницы области.

На единовременную выплату имеют право врачи-специалисты до 50 лет, при трудоустройстве в государственную медицинскую организацию на штатную должность. Получив выплату они обязаны отработать в медицинской организации не менее 5 лет.

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