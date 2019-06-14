На открытую войну с Ираном американцы не решатся — мнение

Москва, , 15:02 — REGNUM США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры, но доказательства не выглядят убедительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, факт снятия (!) неразорвавшейся мины иранскими военными, даже если предположить, что на видео именно они, не означает, что мина была установлена иранской стороной. Чужую мину иранцы бы тоже должны были снять, чтобы предотвратить её подрыв и, чтобы попытаться проследить происхождение устройства», — пояснил эксперт.

Во-вторых, спецоперации обычно проводят скрытно, а люди на видеокадрах действуют абсолютно открыто и не пытаются маскироваться», — пояснил эксперт.

Впрочем, американская сторона никогда особо не затрудняла себя поиском убедительных доказательств. Мощные американские СМИ даже из пробирки со стиральным порошком могут сделать шоу, которое убедит западную аудиторию.

«Другое дело, что в данной ситуации обвинения в адрес Ирана не получат никакого серьёзного продолжения — на открытую войну с Ираном американцы не решатся. Через Совбез эту «клюкву» не протащить, а санкции против Ирана были введены вовсе без всяких доказательств и ужесточить их довольно сложно», — высказал свою точку зрения Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео. Чёрно-белая запись низкого качества сопровождается помехами, длится менее двух минут и объединяет несколько фрагментов, снятых с разных ракурсов.

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