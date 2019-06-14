Брянская область: 1 миллиард рублей за три года на квартиры для врачей

Брянск, , 14:57 — REGNUM Торжественная церемония передачи ключей от 122 квартир врачам государственных медицинских учреждений прошла в Брянске в концертном зале «Дружба» в преддверии Дня медицинского работника (в этом году отмечается 16 июня), сообщает пресс-служба правительства Брянской области в пятницу, 14 июня.

В мероприятии приняли участие представители властных структур, депутаты, медицинские работники.

Уточняется, что 104 ключа получили руководители медучреждений для передачи врачам в муниципальных образованиях, 18 ключей губернатор Александр Богомаз вручил медицинским работникам непосредственно на церемонии.

Он сообщил, что в 2018 году была принята региональная программа по приобретению жилья для врачей госучреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета с объемом финансирования в 1 млрд рублей. Она рассчитана на 2018−2020 годы.

«Такого в регионе не было за всю его историю, да и в сегодняшних масштабах страны это первый и пока единичный пример. Так в 2018 году мы купили 41 квартиру на сумму почти 64 млн рублей. В этом году на покупку жилья для врачей предусмотрено в нашем бюджете более 736 млн рублей»,— цитирует пресс-служба губернатора.

В пресс-релизе отмечается, что выделение квартир за счет бюджета региона «поможет решить застарелую проблему дефицита врачей первичного звена, педиатров, терапевтов, онкологов, анестезиологов — реаниматологов, неонатологов, фтизиатров, врачей скорой медицинской помощи», закрепить кадры в здравоохранении, привлечь на Брянщину молодых врачей.

«В Брянскую область приезжают специалисты из Смоленской, Орловской, Псковской, Тверской областей и даже Хабаровского края, которых привлекает не только решение квартирного вопроса, но и возможность работать на современном оборудовании»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в 2018 году из регионального бюджета было выделено 540 млн рублей на компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографические и маммографические комплексы, УЗИ-аппараты экспертного класса, рентгенологическое, эндоскопическое и другое современное высокотехнологичное медицинское оборудование. В этом году из областного бюджета на новую технику планируется направить около 340 млн рублей.

«Автопарк скорой помощи за последние годы, и тоже в основном за счет регионального бюджета, обновлен почти на 100%. В этом году выделено еще 50 млн рублей на закупку около двух десятков автомобилей. Кроме того, мы обеспечили транспортом терапевтов, чтобы они могли быстро добираться до пациентов. Этот опыт наши коллеги из Совета Федерации предлагают транслировать на федеральный уровень», — сказал Александр Богомаз.

В пресс-релизе отмечается, что в выступлении губернатор затронул тему реализации программы «Земской доктор» в Брянской области, по которой по 1 млн рублей получили более 300 сельских врачей. Начиная с прошлого года, в нее вошли и фельдшеры, переехавшие работать в село. В Брянской области 14 медработников получили по 500 тыс. рублей.

Губернатор подчеркнул, что Брянская область эффективно решает проблему подготовки молодых специалистов в области здравоохранения, тесно сотрудничая с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М.Сеченова. В этом же вузе брянские врачи повышают квалификацию.

«Губернатор Александр Богомаз поставил задачу изменить качество и доступность медицинского обслуживания, так как именно от здравоохранения зависит, какое будущее мы заложим сегодня для нашего уверенного и стабильного завтра», — говорится в сообщении пресс-службы.