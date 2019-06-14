Почти треть своего бюджета-2018 Новгородская область получила из Москвы

Великий Новгород, , 14:49 — REGNUM В 2018 году почти треть бюджета Новгородской области составили поступления из федерального бюджета. При общем объёме доходов бюджета в 31,4 млрд рублей 9 млрд рублей регион получил из Москвы, что на 11% больше, чем год назад. При этом, как сообщила на публичных слушаниях по исполнению бюджета региона министр финансов Новгородской области Елена Солдатова, общий рост доходов бюджета составил 7%.

Бюджет региона в 2018 году исполнили с профицитом на сумму около 500 млн рублей. Расходы областного бюджета составили 30,9 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Значительная часть бюджетных средств была направлена на финансирование социальных статей.

Почти 60% всех расходов, или 17,6 млрд рублей — было выделено на образование, медицину, льготы гражданам, культуру и спорт.

Солдатова отметила, что льготы населению обходятся бюджету региона в сумму 4,8 млрд рублей — это 56% общего объёма расходов по направлению «социальная политика».

По словам министра, почти половина жителей области получают те или иные льготы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально бюджет Новгородской области на 2018 год принимался как бездефицитный. При этом часть расходов в бюджет не попала — в правительстве региона сформировали так называемый «лист ожидания» на сумму около 4 млрд рублей.

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