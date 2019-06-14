В Таджикистане растет уровень инфляции

Душанбе, , 14:49 — REGNUM За период январь-май 2019 года уровень инфляции потребительского сектора в Таджикистане составил 3,5%. А в мае 2019 года уровень инфляции оказался на отметке 1%. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает национальный банк Таджикистана (НБТ).

За последние 12 месяцев, по сообщению регулятора, инфляция на конец мая составила 8,8%.

По итогам первого квартала 2019 года наиболее сильно, на 4,3%, подорожали товары продовольственного сектора страны. При этом тарифы на непродовольственные товары снизились на 0,1%, а на платные услуги выросли на 1,5%.

В планах правительства Таджикистана удерживать инфляцию на уровне 7%.

Напомним, что в 2018 году инфляция в Таджикистане составила 5,4%. А темпы роста инфляции потребительского сектора замедлились. При этом цены на непродовольственные товары выросли на 6,4%.