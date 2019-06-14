В Эстонии предлагают обложить налогом электроэнергию из России

Таллин, , 14:47 — REGNUM Эстонская энергетическая компания Eesti Energia предложила ввести налог на импорт в страну российской электроэнергии, причём сделать это согласованно с другими странами Прибалтики. Об этом сообщает издание err.ee.

По мнению эстонских энергетиков, российская электроэнергия оказывает на рынок прибалтийских стран гораздо большее влияние, чем на страны Северной Европы, поскольку ограничена пропускная способность линий электропередач между Швецией и Финляндией, а также Швецией и Литвой.

Но такое решение потребует согласования не только с соседями, но и с Евросоюзом.

«Это решение должно быть согласовано с ЕС, и, конечно, быстрого решения не существует. Здесь, безусловно, идет дискуссия о том, насколько эта энергия из России повлияет на цену в Эстонии и насколько возможно будет регулировать рынок с помощью этих процедур», — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Как уже сообщалось, из-за резкого роста стоимости квот на выбросы углекислого газа эстонские энергетики проигрывают конкуренцию российским. С начала года было сокращено около 500 работников отрасли, а ещё 1300 — отправлены в вынужденные отпуска с минимальным содержанием. В ближайшей перспективе работы могут лишиться ещё около 1000 человек.

6 июня правительство Эстонии согласилось с предложением министерства экономики о частичной замене на Нарвских электростанциях горючих сланцев на биомассу (дрова). Специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях такого решения.