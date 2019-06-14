ЦБ РФ повысил прогноз цены барреля нефти Urals

Москва, , 14:39 — REGNUM Центральный банк России повысил базовый прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2019−2020-е годы, сообщается 14 июня на сайте Центробанка.

Так, цена барреля нефти в базовом сценарии в 2019 году составит $65, в предыдущем прогнозе — $60, в 2020 году — $60, в предыдущем прогнозе — $55. При этом прогноз на 2021 году остался без изменений — $55 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года, средняя цена Urals составила $63,17 за баррель, в то время как годом ранее средняя цена за первый квартал составляла $65,22 за баррель.

Urals — это российская марка экспортной нефтяной смеси. За 2018 год средняя цена Urals выросла на 39,2%.

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