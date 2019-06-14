США провоцирует экономическую блокаду Ирана – Железняк

Москва, , 14:39 — REGNUM США активно пытаются вытеснить Иран с мировых нефтяных рынков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«США пытаются опрокинуть нефтяную отрасль Ирана и, похоже, готовы на любые меры для усиления изоляции Тегерана», — заявил Железняк.

Он обратил внимание на то, что атаку на танкеры в Оманском заливе Вашингтон сразу приписал Ирану, не дожидаясь расследования обстоятельств и руководствуясь уже отработанной аргументацией в форме «с большой долей вероятности».

«В такой поспешности и отсутствии доказательной базы усматривается прямая заинтересованность США в давлении на Тегеран и создании нестабильной ситуации вокруг Ирана, который Вашингтон пытается вытеснить с мировых нефтяных рынков, устроив глобальную экономическую блокаду страны», — отметил парламентарий.

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