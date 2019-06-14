Режим ЧС: Бабушкин отреагировал на «крик о помощи» жителей без воды

Астрахань, , 14:32 — REGNUM Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин ввёл режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Приволжского района, жители которого страдают от нехватки технической и питьевой воды. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба главы региона.

Бабушкин собрал экстренное совещание с членами областного правительства, потребовав принять срочные меры для выхода из ситуации, которую он охарактеризовал как «абсолютно негативную». «Сегодня в мой адрес поступают тревожные сигналы, практически крик о помощи из села Началово Приволжского района», — заявил он.

По сообщению и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, из-за неплатежей поставка питьевой воды в Началово была прекращена — силами муниципалитета она подвозится в село на машинах. Начало строительства питьевого водопровода запланировано только на 2020 год, хотя проектная документация на него уже разрабатывается. Технической водой, по данным министерства, Началово обеспечено, но из-за ветхости водопровода возникают аварийные ситуации.

Игорь Бабушкин поручил Гужвинскому лично выехать в Началово и на месте выработать предложения по решению проблемы, не дожидаясь 2020 года. Кроме того, врио губернатора дал поручение обеспечить круглосуточный подвоз питьевой воды.

Он также заявил о необходимости усилить интенсивность подачи воды в село. В 2018 году мощность насосов здесь уже была увеличена до 300 кубометров, но, как пообещал глава Приволжского района Яхья Туктаров, в течение двух-трёх недель будет установлено дополнительное оборудование, которое позволит увеличить мощность ещё в полтора раза.

«Ситуация складывалась годами. Мне не понятно, почему до сих пор проблема не решена, — заявил Игорь Бабушкин. — Хорошо, что мы запланировали мероприятия по обустройству новой системы водоподачи, но люди живут здесь и сейчас. И хотят жить в приемлемых условиях».

Отдельно Бабушкин поручил и.о. министра здравоохранения Астраханской области Ольге Гребнёвой отработать по обращению жительницы Началово, которая воспитывает ребёнка с онкологическим заболеванием. «Прошу вас связаться с родителями и выяснить, чем мы можем помочь», — сказал он.

Врио губернатора поставил перед членами правительства задачу к 20 июня проанализировать и доложить ему состояние дел с подачей воды не только в Приволжском районе, но и по всей Астраханской области. «Необходимо поставить на контроль ситуацию везде, где у нас проблемы с подачей воды», — пояснил Бабушкин.

Ранее врио губернатора потребовал от и.о. председателя областного правительства Виталия Шведова встретиться с жителями села Тузуклей Камызяцкого района, где также сложилась проблемная ситуация с водоснабжением. Как сообщают «Астраханские новости», из-за дырявой трубы жители остались без центрального водоснабжения. Шведов выполнил поручение Бабушкина, по результатам встречи была организована доставка бочек с питьевой водой и подготовка к замене трубы.

Напомним, Игорь Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области 5 июня. До этого он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Бабушкин включён в третий поток президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва — «школы губернаторов», 18 выпускников которой уже работают главами регионов.