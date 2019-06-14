Чемпионат «CASE-IN»: больше, чем интеллектуальная игра

Москва, , 14:23 — REGNUM В Москве состоялся финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей». В течение двух дней 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана защищали решения кейсов, объединенных темой «Цифровая трансформация». Идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, озвученные молодежью, взяли на заметку не только представители ведущих отраслевых компаний, но и профильное ведомство.

Награждая чемпионов, заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский подчеркнул, что ежегодно чемпионат «CASE-IN» устанавливает новые рекорды: увеличивается количество участников, вузов и даже стран. Это значит, что интерес молодого поколения к энергетической отрасли растет. Минэнерго, в свою очередь, намерено и дальше поддерживать чемпионат, ведь именно его выпускникам предстоит формировать стратегию развития энергетики будущего.

Защита кейсов, подготовленных по материалам и при участии специалистов отраслевых компаний, проходила по семи направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, цифровой атом и электроэнергетика. Параллельно собственные соревнования проводились для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК. Лучшие команды получили заслуженные награды — кубки, медали и призы от партнеров, у остальных есть шанс проработать недочеты и испытать свои силы в следующем году.

О закулисной жизни чемпионата, который за семь лет своего существования стал социальным лифтом для талантливой, активной и мотивированной молодежи, ИА REGNUM рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета «CASE-IN», директор благотворительного фонда «Надежная смена» Артём Королёв.

: Артём Сергеевич, чем нынешний чемпионат отличается от состязаний прошлых лет?

Прежде всего, в 2019 году «CASE-IN» вошел в платформу «Россия — страна возможностей», и теперь имеет статус федерального проекта.

Если же говорить о новшествах с точки зрения внутренней механики проекта, у Студенческой лиги, при поддержке госкорпорации «Росатом», появилось седьмое направление — «Цифровой атом». Также мы, наконец, полноценно провели Лигу молодых специалистов: прежде отбирали участников из числа желающих, поскольку компании были не очень знакомы с форматом «CASE-IN», в этом же году организовали пять полноценных отборочных этапов по географическим зонам. 15 команд — победительниц приехали на финал в Москву. Кроме того, мы сделали акцент на повышении качества проведения региональных этапов: улучшили методические рекомендации, провели обучающие вебинары для участников чемпионата. В результате конкуренция между командами усилилась, что позволяет нам выявлять самых сильных и мотивированных участников. С одной стороны, мы постарались сделать более понятой для ребят механику проведения в регионах отборочных этапов. С другой — ужесточили требования к вузам — теперь в соревнованиях по каждому направлению должны участвовать не менее восьми команд. Также поработали с экспертной базой — для оценки решений команд приглашаем только профессионалов, имеющих опыт участия в «CASE-IN» или подобных проектах.

Еще одно новшество: с прошлого года все лиги чемпионата объединены общей темой. В 2018 году участники «CASE-IN» предлагали идеи для развития Арктики, а в этом задания кейсов были посвящены одной из самых актуальных тем в мировой повестке — цифровой трансформации. Данная тема была выбрана вместе с партнерами чемпионата, участвовавшими в подготовке заданий кейсов.

: Учитывая обозначенные факторы, получается, в финал выходят реально самые лучшие?

Безусловно. Дело еще и в том, что проект «CASE-IN» требует от ребят не только базовых знаний и готовности погрузиться в тематику, но и достаточного количества времени. Некоторые отсеиваются на этапе получения задания, другие — только начав решать кейс. Но есть и третьи — те, кому небезразлична их карьера и будущее отрасли, они хотят развиваться, идти вперед и готовы потратить не один день на поиск решения, подготовить качественную презентацию. По нашей статистике, каждый год в финал чемпионата проходят около 50% ребят, участвовавших в нем ранее. Более того, многие победители прошлых лет стремятся снова завоевать призовое место. К примеру, Дарья Батуева из Питерского горного покоряет чемпионат четвертый раз, и в этом году добилась со своей командой бронзовых медалей.

: Насколько усложнились задания?

На самом деле наша задача — не усложнить кейс, а сделать его более простым и понятным для широкой аудитории. В нынешнем году мы пошли дальше: теперь кейсы отборочного и финального этапов по каждому направлению имеют один объект исследования, что позволяет командам более глубоко изучить тему.

: Могли бы вы отметить вузы, команды которых стабильно показывают высокие результаты?

Конечно. Один из них — Санкт-Петербургский горный университет — в 2018 году его представители победили или заняли призовые места сразу в нескольких направлениях. Также в числе отличников — Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина — команды из этих вузов регулярно побеждают в разных направлениях.

Кстати, есть интересные примеры, когда вуз, изначально показавший слабые результаты, с годами нарастил компетенции. Хороший пример — Тульский государственный университет, где с момента основания чемпионата проходили отборочные этапы только по направлению «Горное дело». Студенты университета, хоть и попадали в финал, особых успехов не демонстрировали. Однако приехавшая три года назад на финал «CASE-IN» команда ТГУ увидела уровень соперников и начала серьезно готовиться к следующему сезону. В итоге два года подряд они становились серебряными призерами, причем в прошлом году разрыв с лидерами был минимальным.

Хотеть победить и победить в реальности — не одно и то же: каждый год участников чемпионата ждут новые задания, новые конкуренты, и опыт участия в предыдущих соревнованиях будет большим плюсом с точки зрения поведения, подготовки презентации, построения защиты, позиционирования команды, но он не гарантирует победы. Следовательно, ребята должны постоянно прокачивать свои знания, больше общаться с наставниками. Звание чемпиона «CASE-IN» почетно, однако получить его, ничего не делая, не удастся.

Ежегодно мы формируем статистику, и вузы могут увидеть свой прогресс. К тому же, каждая команда, представляющая тот или иной университет, является его лицом. Понятно, что проиграв на «CASE-IN», ребята могут сказать, что в этом виноваты все, кроме них, но есть экспертная комиссия, которая оценивает участников непредвзято.

: В какой момент вы поняли, что проект «CASE-IN» — больше, чем ежегодное соревнование по решению инженерных кейсов, что он является своего рода социальным лифтом для молодежи?

Отправной точкой для нас стал четвертый сезон чемпионата, когда на награждение победителей приехал Министр энергетики России Александр Новак. Тогда мы поняли, что реализуем серьезный и значимый для отрасли проект. Появился стимул развивать его. Логическим продолжением стал запуск двух новых лиг — для школьников и молодых специалистов. Сегодня я понимаю, что мы создали не интеллектуальную игру, а реально полезный инструмент, который помогает решать большое количество задач. Фактически мы готовим кадры для отраслей энергетики со школьной скамьи, помогаем студентам прокачать их знания и проявить себя в рамках чемпионата, а также познакомиться с потенциальными работодателями. Даже если молодой человек не стал призером «CASE-IN», это не значит, что он проиграл: у ребят, приезжающих на финал из регионов, есть возможность узнать из первых рук об условиях работы в ведущих компаниях ТЭК и МСК, получить приглашение на стажировку или даже предложение о трудоустройстве. Всё зависит, в первую очередь, от них самих.

: Понятно, что движет школьниками и студентами, а с какой целью в чемпионате участвуют молодые специалисты?

Ими движет азарт. Они серьезно готовятся к презентации, после нее общаются с экспертами, чтобы узнать плюсы и минусы своего выступления, выяснить, какие недочеты отметила комиссия.

Для них участие в «CASE-IN» — целая история. Так, одна из дочерних компаний «Газпрома», решив участвовать в чемпионате, распечатала баннер с надписью «Газпром» в «CASE-IN», регулярно выкладывала в соцсетях информацию о ходе подготовки, все время была на виду. За их успехами следили многие коллеги.

Нет сомнений, что победителей Лиги молодых специалистов будут награждать внутри компании на самом высоком уровне, ведь, по сути, наш чемпионат — единственное межкорпоративное соревнование в отрасли. Причем в составе некоторых команд, участвовавших в Лиге молодых специалистов, были выпускники «CASE-IN».

: Отслеживаете ли дальнейшую судьбу наиболее ярких выпускников чемпионата?

Скорее, мы наблюдаем за ребятами, которые с нами постоянно. Например, Дарья Батуева из Санкт-Петербургского горного университета в 2019 году в четвертый раз прошла в финал. Кроме того, она активно участвует в других наших проектах. Никита Липницкий из того же СПбГУ — победитель первого чемпионата и уже сотрудник консалтинговой компании, настолько проникся идеей «CASE-IN», что теперь в качестве наставника готовит команды к отборочным этапам, и приехал на финал в Москву.

: По вашим наблюдениям, участники «CASE-IN» стремятся устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге, или готовы трудиться в регионах?

Компании, поддерживающие «CASE-IN», в том числе, участвующие в закрытом Дне карьеры, как правило, имеют офисы в Москве, но все-таки ищут квалифицированные кадры для региональных филиалов. Для ребят это хорошая школа: отработав в регионе два — три года и проявив себя, они имеют шанс подняться по карьерной лестнице, перевестись в другой филиал. Я считаю, спешить никуда не нужно. Тем более, никто не дает гарантий, что выпускнику чемпионата будет проще трудоустроиться — все начинают со стартовых позиций.

: Чемпионат помогает решать проблему недостатка специалистов — многие его участники и финалисты устраиваются работать по профессии. Вопрос в том, не будет ли в дальнейшем избытка кадров?

Фонд «Надежная смена» был создан в 2007 году с глобальной целью — подготовить кадры для всей электроэнергетики. При этом компания «Системный оператор Единой энергетической системы», являющаяся учредителем фонда, понимала, что не сможет взять на работу всех талантливых и перспективных молодых людей, которые будут выявлены через конкурсы. Изначально акцент был сделан на сотрудничество в рамках проектов фонда с другими компаниями, заинтересованными в выращивании кадров. Например, направление «Горное дело» традиционно поддерживают шесть — семь партнеров: компании берут на заметку не только победителей, но и ребят из команд, не ставших лидерами. Для компаний, сотрудничающих с вузами в части подготовки специалистов по профильным программам, наш чемпионат является дополнительным элементом поиска одаренных кадров, для остальных — ключевым инструментом поиска специалистов.

: Помимо прокачки профессиональных знаний чемпионат нацелен на развитие у молодежи так называемых «мягких навыков» (softskills). Каким образом это происходит?

Действительно, нашей второй целью после организации «социального лифта» для студенческой лиги, является проработка мягких навыков. К примеру, в рамках нынешнего чемпионата с финалистами встретился Олег Брагинский — известный мотивационный спикер, основатель Школы траблшутеров или, проще говоря, решателей проблем. Олег обладает тысячей разных навыков, которые прокачал самостоятельно. Он рассказал ребятам, как в столь стремительном ритме жизни найти время на самообучение. Его выступление вызвало большой интерес у аудитории. Уверен, многие ребята возьмут на заметку рекомендации эксперта.

Кроме того, мы начали проводить онлайн вебинары, призванные помочь в подготовке к «CASE-IN». Часто в фонд обращаются компании и вузы с просьбой провести вебинар в формате мастер-класса по кейсам — доходчиво разъяснить, как их решать, как готовить команды, как сделать презентацию и т.д. Сейчас при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», готовим методичку по работе с кейсами внутри вуза в рамках образовательного процесса и другие вебинары.

: В ходе церемонии награждения победителей «CASE-IN» — 2019 вы подчеркнули, что после финала чемпионат не заканчивается. Расскажите о ваших планах на этот год?

Уже осенью планируем запустить следующую волну соревнований школьной и студенческой лиг «CASE-IN», к которым будут привлечены новые школы, вузы и регионы. Окончательно сезон «Цифровая трансформация» завершится соревнованиями молодых специалистов ТЭК и МСК на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя». Кстати, наиболее активные финалисты «CASE-IN» смогут поучаствовать не только в Молодежном дне РЭН, но и посетить мероприятия основной программы форума.