Калужские строители переходят на проектное финансирование с 1 июля

Калуга, , 14:23 — REGNUM В Калужской области на сегодняшний день 67 застройщиков реализуют 120 проектов жилищного строительства, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам видеоконференцсвязи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым, где были рассмотрены вопросы перехода строительной отрасли на проектное финансирование.

По данным регионального профильного ведомства, 100 областных проектов реализуются по уже выданным застройщикам разрешениям в рамках изменений, внесенных в законодательство.

Так, право на открытие эскроу-счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве имеют четыре банка: «МИнБанк», ВТБ, «Альфа-Банк» и Сбербанк. Готовы работать в этом направлении еще семь кредитных учреждения.

С 1 июля 2019 года строительная отрасль страны переходит на новую систему финансирования с использованием счетов эскроу. Внедряемый механизм предполагает перечисление гражданами средств на эскроу-счета в банки, которые будут как выдавать кредит застройщику, так и хранить деньги граждан. Внесённые деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе разработана «дорожная карта» по решению проблем пострадавших соинвесторов. В неё включены 18 домов. В 2018 году уже решены проблемы дольщиков трех проблемных объектов Калуги (412 договоров долевого участия). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 10 домов. По восьми объектам власти намерены осуществить меры компенсационного характера — в частности, бесплатно предоставить в собственность земельные участки для индивидуального строительства.

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