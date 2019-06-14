Названа прибыль южнокорейской сети супермаркетов Homeplus за 2018 год

Сеул, , 14:31 — REGNUM В 2018 году операционная прибыль южнокорейской сети супермаркетов Homeplus резко сократилась. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, консолидированные продажи сократились на 3,67%, до 7,65 трлн вон (~$6,45 млрд), а операционная прибыль — на 57%, до 109 млрд вон (~$92,01 млн).

Известно, что на сокращение продаж и прибыли повлияли закрытие двух магазинов в городе Пучхон и Кимхэ, а также реструктуризация 16 специализированных магазинов Homeplus.

«На снижении операционной прибыли также сказалось повышение минимальной заработной платы», — сообщили представители Homeplus.

Известно, что со второго полугодия 2019 года компания планирует увеличить количество специализированных магазинов Homeplus до 20 единиц, а также инвестировать средства в Fulfillment Center.

Известно, что компания Homeplus состоит из трех предприятий: Homeplus Holdings, Homeplus и Homeplus store (бывший Homever).