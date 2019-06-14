Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад

Москва, , 14:21 — REGNUM Около половины жителей России (47%) считают, что в настоящее время экономическая ситуация в России удовлетворительная. Назвали ситуацию плохой 40% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года. То есть, можно сказать, что пессимизм граждан РФ идет на спад.

Количество тех, кто считает, что в экономике России дела идут хорошо, выросло на 1% (до 7%), число считающих, что дела идут удовлетворительно, выросло на 5% — с 42% до 47%.

Также значительно упало количество тех, кто полагает, что ситуация в экономике имеет тенденцию к ухудшению — с 50% в феврале до 41% в июне 2019 года, то есть на 9%.

В целом позитивные настроения населения страны растут. Почти каждый пятый (17%) видит улучшение в экономике России.

Опрос проведен 8−9 июня 2019 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реформа государственного управления в сочетании с исполнением национальных проектов может простимулировать рост экономики РФ.

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