Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7%

Москва, , 14:28 — REGNUM С января по май 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет РФ 9,5 трлн рублей. Эта сумма на 15,7% превышает объем перечислений в январе — мае 2018 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.

Более 2,2 трлн рублей составили поступления от налога на прибыль, еще 1,6 трлн рублей — НДС и 1,5 трлн рублей — НДФЛ. Страховые взносы поступили в общем объеме 2,7 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая глава ФНС доложил президенту России Владимиру Путину о крупнейших за пять лет налоговых сборах в 2018 году. В консолидированный бюджет за год поступило 21,3 трлн рублей — на 23% больше, чем годом ранее.

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