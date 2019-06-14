Все 58 аварийных домов в Кабардино-Балкарии будут расселены к 2025 году

Нальчик, , 14:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья уйдет шесть лет. В настоящее время требуется предоставить жилье гражданам, проживающим в 58 аварийных домах. Все они будут расселены к концу 2024 года. Об этом 13 июня сообщил заместитель председателя правительства республики Владимир Болотоков.

На эти цели из федерального бюджета на условиях софинансирования будет предоставлено 500 млн рублей. В 2019 году строительство нового жилья уже начато в Зольском районе, где будет построено три многоквартирных дома. На их возведение направят 41 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило целевые показатели на период с 2019 по 2021 год при реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. В документе утверждены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда и численность подлежащих переселению граждан для каждого субъекта РФ.

В Кабардино-Балкарии предстоит переселить в новые квартиры за три года 170 тыс. человек. На эти цели Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит региону 41 млн рублей.