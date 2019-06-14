В Красноярском крае началось промышленное освоение Пайяхского месторождения

Красноярск, , 14:05 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о начале промышленного освоения Пайяхского месторождения, расположенного на севере региона, и назвал это историческим событием.

Как сообщили ИА REGNUM 14 июня в краевом правительстве, бурение на Пайяхском нефтяном месторождении начала компания «Нефтегазхолдинг».

Усс напомнил, что главный исполнительный директор и председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в июне в ходе Петербургского международного экономического форума «сказал о Пайяхе как о месторождении, которое будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны».

"Я хочу поздравить всех жителей края с историческим событием — началось промышленное освоение Пайяхского месторождения. Это действительно очень значимое событие, — заявил губернатор, добавив, что речь идёт об увеличении нефтедобычи «не на проценты, а в разы». — У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2−3 раза в сравнении с тем, что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей».

Запуск промышленного производства запланирован на 2024 год. Пока специалисты продолжат бурение и строительство необходимой инфраструктуры. Нефть, которую будут добывать на месторождении, будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии. Планируется, что объём добычи нефти составит 26 млн тонн в год с дальнейшей перспективой добычи до 50 млн тонн нефти ежегодно.

О завершении вышкомонтажных и пусконаладочных работ сообщил вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков. По его словам, за всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин.

«В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трёх разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров. Это позволит нам уточнить систему разработки и подобрать оптимальные технологические решения», — сказал Андрей Поляков.

В краевом правительстве подчеркнули, что запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в регионе дополнительно более 30 тысяч рабочих мест.

Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от посёлка Диксон планируют построить морской терминал «Порт — бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Месторождение и порт будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Усс в апреле 2019 года в ходе V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге заявил, что Красноярский край рассчитывает через 5−10 лет увеличить налоговые поступления в бюджет от нефтедобычи в два раза. В настоящее время нефтяная отрасль приносит в бюджет более 30 млрд рублей в год.

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Ранее, в марте, на Красноярском экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Разработка и обустройство группы Пайяхских месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север». Уточнялось, что этот проект является частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Напомним, КИП «Енисейская Сибирь», продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. Общая заявленная инвестиционная стоимость КИП — свыше 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 годов.

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