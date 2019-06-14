Ракету с обсерваторией «Спектр-РГ» установили в вертикальное положение

Москва, , 14:03 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса транспортировали и установили в вертикальное положение ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» на стартовом комплексе Байконура. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба госкорпорации.

После завершения установки и подключения коммуникаций на площадке начались работы по графику первого стартового дня. В ближайшие семь дней специалистам предстоит провести автономные проверки космического аппарата, ракеты-носителя, разгонного блока, комплексные испытания системы управления ракетой-носителем, а также проверки наземного оборудования стартовой площадки.

Главной миссией обсерватории станет исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Пуск ракеты запланирован на 21 июня в 15:17:14 мск.

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