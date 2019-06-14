Китайский бизнес инвестирует в медицинский кластер Ульяновска 10 млрд руб

Ульяновск, , 13:50 — REGNUM В Ульяновской области в рамках реализации российско-китайского инвестиционного проекта в сфере медицины в экономику региона будет привлечено 10 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона по итогам встречи премьер-министра Александра Смекалина с делегацией АО «НТМ Групп» и руководством крупных китайских компаний в сфере строительства и производства медицинского оборудования.

Стороны обсудили планы по реализации совместного проекта и согласования условий сотрудничества с новыми партнёрами. Речь идёт о создании медицинского кластера, который расположится на территории ПОЭЗ «Ульяновск» и где будет создано 800 новых рабочих мест, объём инвестиций — 10 млрд рублей. Данная работ идёт с 2017 года.

«Реализация проекта не просто привлечёт в регион дополнительные инвестиции и высокотехнологичные рабочие места, но и, в первую очередь, будет способствовать трансферу технологий от ведущих производителей и интеграции в мировую научно-техническую кооперацию в сфере разработки и производства медицинской техники», — отметил глава ульяновского правительства Александр Смекалин.

Проект будет реализован в три этапа до 2027 года. В настоящее время «НТМ Групп» присвоен статус резидента особой экономической зоны, завершена подготовка помещений для запуска производства медицинских изделий: проведены электромонтажные работы, установка противопожарной системы и сигнализации, смонтирована производственная линия. На начальном этапе планируется производство переносного диагностического комплекса. Сейчас завершается подготовка регистрационного досье для подачи заявления в Росздравнадзор.

Председатель совета директоров «НТМ Групп» Юй Чжихай сообщил, что за два года реализации проекта в кадровой структуре акционеров компании произошли изменения: к проекту готова присоединиться крупная девелоперская компания, имеющая «десятки успешно реализованных предприятий в 126 странах мира, представители проектной группы Индустриального парка Комитета Китайской ассоциации малых и средних предприятий «Один пояс, один путь»:

«Есть среди нас и представители компаний, занимающиеся выпуском медицинских изделий, их продукция по качеству занимает третье место в Китае, а товарооборот составляет несколько сотен миллиардов юаней».

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что в рамках создания медицинского кластера зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие АО «НТМ Групп», проект получил статус резидента портовой особой экономической зоны. По его словам, компания получила свидетельство Роспатента на право использования торгового знака «NTW», под которым планируется производить медицинское оборудование. Пройдена токсикологическая экспертиза, технические испытания и получены необходимые заключения.

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Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода отмечает, что совестно с китайскими партнёрами в ОЭЗ «Ульяновск» создаётся не только медицинский кластер, но и центральный терминал для хранения и дистрибуции продукции. В активной стадии реализации находится и проект организации прямого контейнерного поезда из КНР в ОЭЗ «Ульяновск». Предполагается, что это совместное предприятие принесёт в экономику региона 1,2 млрд рублей.

Отметим, Китай во внешнеторговых связях остаётся одним из ведущих зарубежных партнёров Ульяновской области. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот возрос на 17,5%. Китайская продукция по объёму импорта в Ульяновскую область стоит на втором месте с динамикой роста в 25%. Большую часть экспорта в КНР составляет продукция сельского хозяйства. Ульяновские предприятия экспортируют в КНР минеральную воду, кондитерские изделия.