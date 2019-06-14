Амурский мед появится на прилавках в Республике Корея

Благовещенск, , 13:48 — REGNUM Один из крупных амурских производителей меда планирует заключить эксклюзивный контракт с корейским поставщиком в рамках международной выставки-ярмарки импортных товаров 17-th Import Goods Fair — одной из крупнейших выставок Азиатско-Тихоокеанского региона, которая пройдет в Сеуле 27 — 29 июня. Найти корейских партнеров компании помог Центр поддержки экспорта Амурской области, созданный в регионе в июле прошлого года.

Договоренности о возможных поставках были достигнуты после посещения в прошлом году международной выставки пищевой индустрии в Корее. Корейцев заинтересовала высококачественная продукция, выращенная в благоприятных условиях Архаринского района.

«В апреле мы отправили в Корею первую пробную партию мёда — таежный, липовый, крем-мёд с черникой, облепиховый и кедровыми орешками, микс в меду. Все раскупили без остатка. Поэтому сейчас на выставке мы планируем подписать эксклюзивный контракт с поставщиками. «Эксклюзивный» означает, что только эта компания в Корее сможет предлагать покупателям наш мёд. Для нас это очень важный контракт. Мы впервые открыли для себя южнокорейский рынок. Пока планируем поставлять в Корею около 20 тонн мёда в год», — рассказала руководитель компании по производству мёда Татьяна Капустина.

Компания закупает мед у пасечников Амруской области, преимущественно Архаринского района. В Благовещенске из него производят крем, орехи в меду, живой мармелад, варенье из шишек — всего 35 видов продукции, в составе которой нет искусственных добавок, антибиотиков и консервантов. Сегодня компания поставляет свою продукцию в Китай. В России продукция производителя представлена в Приамурье, Москве, Якутии, на Сахалине, в Комсомольске-на-Амуре.

Еще одна компания из Амурской области предложит посетителям выставки в Сеуле здоровое питание — сухие готовые завтраки, мюсли.

Всего в этом году амурские предприниматели, нацеленные на экспорт, примут участие почти в сорока международных выставках и ярмарках, а также в бизнес-миссиях в Японию. Участие в такого рода мероприятиях позволяет предпринимателям наладить контакты и найти иностранных партнеров. Помогает экспортерам региональный Центр поддержки экспорта.

«Мы оплачиваем регистрационный взнос, помогаем готовить яркие презентационные материалы. На подобных выставках стоимость экспоместа может достигать несколько тысяч долларов и «маленькие» предприниматели не всегда могут столько платить. Хотя, мы видим, что желание участвовать в выставках за рубежом есть у многих. Наша задача — расширить географию экспорта и помочь нашим «малышам», то есть малому и среднему бизнесу, проложить путь на новые рынки сбыта. Южная Корея, безусловно, нам интересна. Это одна из стран, где достаточно высоко ценится качество экспортируемой продукции. А мы готовы его обеспечить», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.