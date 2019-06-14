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В Литву продолжается массовый наплыв украинцев

Экономика

Население страны уже четыре месяца подряд увеличивается, чего не было десятилетия

Вильнюс, 14 июня 2019, 13:24 — REGNUM  

Численность населения Литвы растёт четвёртый месяц подряд, чего не наблюдалось уже 15 лет, с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году (за исключением редких месяцев, что было вызвано сезонностью), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июня.

В мае в Литву прибыло на 1295 человек больше, чем эмигрировало (4472 против 3177), однако прирост населения — из-за нелитовцев. Из всех прибывших граждане Литвы составили 58%, а вот из всех эмигрировавших — 83%.

Департамент статистики не детализирует, граждане каких стран являются прибывшие 42% от этого количества, однако ранее литовская статистическая служба признавала, что самой быстрорастущей группой в Литве являются украинцы. Граждане Украины ещё в 2018 году стали самой крупной по численности группой иностранных граждан в Литве, вытеснив граждан России на второе место.

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