Названо число клиентов, пользующихся услугами крупных банков Южной Кореи

Сеул, , 13:39 — REGNUM Число клиентов, пользующихся услугами четырех крупнейших коммерческих банков Южной Кореи, увеличилось на 6,1%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, по состоянию на конец первого квартала 2019 года общие активы клиентов Kookmin Bank, Shinhan Bank, KEB Hana Bank и Woori Bank составило 337 трлн вон (~$284,48 млрд), а число клиентов составило 1 555 000 человек, что на 6,1% больше, чем в прошлом году.

Как предполагают специалисты, сумма активов граждан страны в различных банках и других финансовых учреждениях в ближайшее время превысит 500 трлн вон (~$422,08 млрд).

Например, в сумма активов клиентов Shinhan Financial's Private Wealth Management centers составила 2,5 трлн вон (~$2,11 млрд), в Kookmin Bank's Star PB Center — 1,3 трлн вон (~$1,09 млрд).

В первом квартале 2019 года комиссионный доход коммерческих банков составил 388,2 млрд вон (~$327,7 млрд), что на 18,4% больше, чем в четвертом квартале 2018 года.