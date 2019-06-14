Китайские туристы стали самыми частыми гостями в Забайкалье

Чита, , 13:23 — REGNUM Граждане Китая составили основную массу туристов, посетивших Забайкальский край в 2018 году. Согласно официальным данным Забайкалкрайстата, всего за прошлый год туристские организации региона приняли на своей территории 17,5 тыс. иностранных граждан. Наибольшей популярностью край пользовался у граждан Китая.

Известно также, что за рубеж в 2018 году выезжали 166,3 тыс. российских туристов. Популярными направлениями у российских граждан были страны Юго-Восточной Азии: Китай (94,4% от числа выехавших за рубеж), Таиланд (2,5%), Вьетнам (2,3%). Услугами туристских фирм на территории Забайкальского края воспользовались 190,2 тыс. человек, из них доля российских граждан составила 90,8 процента.

По территории России предпочитали путешествовать лишь 6,4 тыс. граждан России. Среди регионов России наиболее посещаемыми стали Санкт-Петербург, Бурятия, Крым и Приморский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье, где социально-экономическая ситуация остается достаточно сложной и напряженной, не оставляет попыток воспользоваться своим географическим положением и привлечь в экономику китайские деньги. Именно Китай является основным партнером региона во внешней торговле — почти 80% стоимостного объема внешнеторгового оборота Забайкальского края приходится на КНР и, в первую очередь, на приграничные районы Внутренняя Монголия и Хэйлунцзян.

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По данным Ростуризма, в первом полугодии 2017 года турпоток из Китая только по безвизовому направлению увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из КНР выросло сразу на 200%.

Вместе с тем, в Забайкалье растёт и число иностранных граждан, которые занялись туристическим бизнесом непосредственно на берегах Байкала. С ослаблением рубля незаконные гостиницы и турбазы, построенные под видом жилых домов, стали расти как грибы после дождя. Причём, по наблюдениям местных жителей прибайкальских посёлков, чистота и забота об экологии меньше всего заботят представителей Поднебесной, а весь полученный доход остаётся в Китае.