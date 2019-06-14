Литва признана одной из самых энергозависимых стран ЕС

Вильнюс, , 13:18 — REGNUM Департамент статистики Литвы сегодня, 14 мая, привёл обобщённые данные ситуации в литовской энергетике, согласно которым Литва признаётся одной из самых энергозависимых стран ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уровень зависимости за год повысился на 1,8% и составляет 74,7%. В совокупную зависимость входят электроэнергия, газ, нефть и иные нефтепродукты, уголь, торф и другие виды.

Напомним, что самая высокая зависимость Литвы — в электроэнергии. После закрытия Игналинской АЭС Литва производит менее 25% необходимой её электроэнергии. Рост цен амортизирует покупка относительно дешевой электроэнергии из Белоруссии и Калининградской области РФ, однако Литва, как и Латвия с Эстонией, приняла решение выйти из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и интегрироваться в сети континентальной западной Европы, что полностью отрежет Литву от возможности закупок дешёвого электричества с Востока.