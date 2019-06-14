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В Москве открыли Российско-Корейский центр оборудования для морской техники

Экономика

Партнёром «ЦНИИ «Курс» выступил южно-корейский институт KOMERI

В Москве открыли Российско-Корейский центр оборудования для морской техники
Иллюстрация: Www.kyrs.ru
Российско-Корейский центр оборудования для морской техники

Москва, 14 июня 2019, 13:00 — REGNUM  Российско-Корейский центр оборудования для морской техники начал работу на базе Центрального научно-исследовательского института «Курс» в Москве. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба института.

Создание центра стало продолжением сотрудничества концерна «Моринформсистема-Агат» и Корейского научно-исследовательского института морской техники (KOMERI, Южная Корея). Стороны подписали соответствующее соглашение 11 сентября 2018 года на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского в рамках работы IV Восточного экономического форума.

Новая структура позволит реализовать совместные научно-исследовательские, технологические и приоритетные проекты в судостроительной сфере, а также будет содействовать корейским компаниям в локализации производства на территории России.

АО «ЦНИИ «Курс» — разработчик и интегратор судовых и корабельных радионавигационных систем; технологического и холодильного камбузного оборудования; информационно-управляющих и интегрированных систем управления. Входит в концерн «Моринформсистема-Агат».

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