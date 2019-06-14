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Производство керосина в Казахстане в январе — мае выросло на 194%

Экономика

Производство бензина в Казахстане выросло на 12,6%

Нур-Султан, 14 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели в январе — мае 2019 года 271,2 тыс. тонн керосина, что на 193,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство бензина в республике выросло на 12,6%, до 1,557 млн тонн, газойля — на 13,1%, до 2,013 млн тонн, мазута — на 3,8%, до 1,362 млн тонн. Производство сжиженного пропана и бутана сократилось на 1,7%, до 1,025 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года производство керосина в Казахстане составило 224,8 тыс. тонн, что на 172,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство бензина выросло на 10%, до 1,22 млн тонн.

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Экономика Казахстана
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