Забайкальские предприятия сократили зарплатную задолженность

Чита, , 12:44 — REGNUM Забайкалкрайстат обнародовал данные о просроченной задолженности по заработной плате, полученные от организаций региона (кроме субъектов малого предпринимательства). Они свидетельствуют о том, что на 1 июня 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, предприятия на 9666 тысяч рублей сократили долги перед своими сотрудниками.

Общий зарплатный долг составляет сейчас 14 855 тысяч рублей, а просроченная задолженность в расчете на одного работника в среднем составила 39 719 рублей. Также статистики сообщают, что наибольшая сумма задолженности сложилась в сфере обрабатывающих производств — 7532 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года долг по заработной плате в Забайкалье составлял 16,2 млн рублей, что в сравнении с данными на 1 декабря 2018 года значительно меньше (23,8 млн рублей).

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