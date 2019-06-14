Нефтяные котировки поддерживает Ближний Восток

Москва, , 12:32 — REGNUM Напряженность на Ближнем востоке поддерживает цены на нефть. США обвини Иран в нападение на танкеры в Оманском проливе, поскольку Америка считает исламское государство террористическим. Несмотря на это, факторы давления на мировые нефтяные цены сохраняются. В основном опасения связаны с замедлением экономического развития стран из-за продолжающиеся торговой войны между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«После того как страны ОПЕК понизили прогноз по росту спроса на нефть в течении этого года, цены на «черное золото» прекратили по сути рост. Вновь волна опасений охватила участников рынка, и большая часть из них зафиксировала путь и малую прибыль, но решила находится пока вне рынка», — отметил эксперт.

Заседание ОПЕК уже скоро. Сейчас самым разумным будет воздержаться от каких-либо поспешных действий в плане покупки или продаже фьючерсных контрактов. Но спекулянты не дремлют. Множество алгоритмических торговых систем, заточенных под технические формации, мониторят важные ценовые уровни.

«При этом ключевым уровнем считает цена в $60 за баррель. Несколько раз цена отбивалась от него и в этом заслуга крупных участников рынка. Учитывая, что мировые цены на нефть сейчас находится в достаточной зоне перепроданности на ряду с решение стран ОПЕК+ о дальнейшей стабилизации нефтяного рынка, то крупные инвесторы не спешат пока избавляться от фьючерсных контрактов, пусть даже и в спекулятивных целях», — пояснил Гасанов.

В конце июня волатильность на нефтяном рынке возрастет. Скорее всего, решение о дальнейшем сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ будет носить долгосрочный характер, поскольку восстановить нефтяные котировки к ценовым уровням в $70−75 будет не так просто.

По его мнению, необходимо как минимум добиться соглашение сократить 2 млн баррелей в сутки. Это будет первый положительный импульс, который подхватит волну лимитных ордеров со стороны спекулянтов, и быстро разгонит цену вверх.

«Ни странам ОПЕК, ни России текущая ценовая политика на глобальном нефтяном рынке не устраивает. На данный момент в ценах пока не отыгран сценарий итогового решения странами ОПЕК+. В этой связи до 25−26 июня цена на нефть будет торговаться выше $60 при условии, что США не начнут вновь серьезно манипулировать запасами нефти и не шокировать участников рынка», — считает эксперт.

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