Москва, , 12:27 — REGNUM В последний торговый день недели (14 июня) российская валюта продолжает укрепляться, отправив доллар к более чем двухнедельным минимумам на уровне 64,35 руб., тогда как евро развивает медвежий импульс под отметкой 73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Примечательно, что рубль укрепляется без явных катализаторов. Напротив, на данный момент присутствует больше факторов в пользу его снижения. Так, обстановка на геополитической арене остается напряженной и даже обостряется на фоне обвинений Вашингтона в адрес Ирана за инцидент в Оманском проливе.

Кроме того, появилась угроза новых тарифов Вашингтона в отношении Китая. Все это не способствует проявлению спроса на рисковые активы, но, как оказалось, не мешает российской валюте отстаивать свои позиции», — отметил эксперт.

Ситуация на рынке нефти тоже не внушает оптимизма. Нефть марки Brent торгуется с умеренным понижением после очередной неудачной попытки прорваться к отметке 62 доллара за баррель. В своем ежемесячном отчете по рынку труда МЭА подчеркнуло, что в следующем году мировые поставки нефти вырастут гораздо сильнее спроса. Пока трейдеры сдержанно реагируют на эти комментарии, но могут активизировать продажи при появлении любого дополнительного негатива, а это фактор риска для рубля.

«С технической точки зрения, пара доллар/рубль, которая нарушила целостность уровня 64,40 руб., расчищает путь к отметке 64 руб. но для ее достижения в среднесрочной перспективе потребуется существенное ослабление доллара и как минимум стабильность на нефтяном рынке», — считает Николаев.

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