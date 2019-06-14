Трассу «Скандинавия» в Ленобласти расширят до шести полос вплоть до Выборга

Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Федеральную трассу А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области расширят до шести полос на участке с 100 по 134-й километр, от поселка Кирпичное до начала обхода города Выборга. Это произойдет до конца 2024 года.

Как сообщили 14 июня в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», учреждение заключило госконтракт на подготовку территории для проведения реконструкции участка федеральной дороги, связывающей Санкт-Петербург и Финляндию.

«В связи с тем, что на территории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны велись боевые действия, обязательным этапом станет обследование и очистка территории строительства от взрывоопасных предметов», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года было полностью открыто движение, после реконструкции, по участку федеральной трассы А-181 «Скандинавия» с 52-го по 65-й км.

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Реконструкция трассы «Скандинавия» выполняется в рамках федерального проекта «Морские порты России». Она позволит увеличить пропускную способность дороги, ведущей к портам Выборг и Санкт-Петербург, значительно повысить безопасность автомагистрали, связывающей Россию со скандинавскими странами.