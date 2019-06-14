Инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане выросли на 41%

Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года составили 26,8 млрд тенге ($69,7 млн), что на 41,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Основная доля капитальных вложений приходится на бюджетные средства — 16,3 млрд тенге ($42,4 млн), что на 53,7% больше, чем годом ранее. Инвестиции за счет собственных средств выросли на 42,1%, до 7,6 млрд тенге ($19,8 млн), за счет заемных средств — в 3,3 раза, до 1,6 млрд тенге ($4,2 млн).

В первом квартале 2019 года в данный сектор Алма-Аты инвестировали 3,04 млрд тенге ($7,9 млн), Нур-Султана — 2,5 млрд тенге ($6,5 млн), Атырауской области — 1,3 млрд тенге ($3,4 млн).

Напомним, по итогам 2018 года инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане составили 105,1 млрд тенге ($273 млн), что на 40% больше, чем в 2017 году.

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