В РФ готовят новые инструменты по уничтожению малого и среднего бизнеса

Москва, , 12:49 — REGNUM Если малый бизнес будут карать 150-тысячными штрафами за непредоставление информации Росстату или предоставление неверной информации, это станет ещё одним инструментом уничтожения этого сектора экономики, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 14 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Росстат разрабатывает законопроект, который позволит данному ведомству штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчётность.

«Росстат сначала резко изменил методику. Кардинально. И, вероятно, не объяснил изменение этой методики даже крупным и средним предприятиям, — сказал Делягин. — А может быть, объяснил, но крайне невнятно. В результате предприятия не знали, как подавать статистику. И в итоге не стали её подавать или стали подавать её неточно. А дальше качество статистики резко упало, и теперь Росстат собирается наказывать предприятия за последствия собственной деятельности».

Но самое главное, по мнению Делягина, в том, что это может стать ещё одним инструментом уничтожения малого и среднего бизнеса.

«Просто потому, что Росстат не может объяснить, что он требует. Если Росстат действительно добьётся того, что за непредоставление информации или предоставление неточной информации будет накладываться штраф в 100−150 тысяч рублей, это станет ещё одним инструментом уничтожения малого бизнеса. Вместо того чтобы оценивать его (малый бизнес — прим. ИА REGNUM ) по косвенным признакам, Росстат, похоже, возомнил себе частью налоговой службы», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью изданию «Известия» глава Росстата Павел Малков рассказал, что его ведомство разрабатывает законопроект, который позволит Росстату штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчётность.

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