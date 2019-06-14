STX Corporation поставит вентильные матрицы в США и Австралию

Сеул, , 12:02 — REGNUM Представители южнокорейского холдинга STX Corporation подписали контракт на поставку программируемых пользователями вентильных матриц, разработанных совместно с сингапурской компанией QRF Solutions Pte, с сотрудниками американской и австралийской компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта для каждой компании составила $17 млн. Известно, что названия американской и австралийской компаний не афишируются, однако обе ведут деятельность в сфере финансов, в частности криптовалют.

Представители STX Corporation и QRF Solutions Pte заключили соглашение в конце 2018 года.

«Как многопрофильный холдинг, специализирующийся на судостроении, торговых перевозках и сырьевых товарах, мы имеем возможность сотрудничать с мировыми компаниями. Деловое сотрудничество с QRF Solutions Pte позволит нам наладить контакты с другими ведущими технологическими компаниями», — сообщили представители STX Corporation.