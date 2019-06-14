Торговые сети в РФ злоупотребляют монопольным положением – Делягин

Москва, , 11:25 — REGNUM Единственная причина уменьшения в РФ среднего чека — это обеднение людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за год средний чек в РФ прибавил всего один рубль, или 0,2%.

«Если в мае этого года средний чек вырос к маю прошлого года на 0,2% при официальной инфляции в 5%, а реальная инфляция как минимум 10%, то понятно, что реальное значение среднего чека резко сократилось, — сказал Делягин. — Это может быть вызвано условиями монополизма торговых сетей. Торговые сети везде, и они крайне жёстко злоупотребляют монопольным положением. Посмотрите на жалобы производителей мяса, которые посчитали, что одна из торговых сетей на их мясе накручивает больше 200%. И вряд ли это какая-то исключительная торговая сеть».

Соответственно, как подчеркнул Делягин, в таких условиях единственная причина падения среднего чека — это обеднение людей.

«Безусловно, с точки зрения торговых сетей, это вызвано большими скидками, — уточнил экономист. — Но здесь возникает простой и детский вопрос — а с какой стати торговые сети вдруг стали завлекать клиентов скидками? Им что, денег не надо? Скидки — это реакция торговых сетей на обеднение людей. Это такой способ снизить цены, при котором цены как бы не снижаются и коллеги-монополисты не возражают. У нас уже около половины потребителей покупают значимые товары, ориентируясь только на скидки».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в мае 2019 года средний чек продолжил снижаться и достиг отметки в 553 рубля, что на 0,7% меньше апрельского показателя. Как отмечают исследователи, это самое низкое значение с начала года. За год же размер среднего чека прибавил всего один рубль, или 0,2%.

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