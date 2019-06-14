Иркутские аграрии попросили поддержки у Путина

Иркутск, , 11:23 — REGNUM Производители зерна и озимой ржи в Иркутской области направили обращение в адрес российского президента Владимира Путина с просьбой об оказании государственной поддержки. Как пояснил директор ООО «Каравай Агро» Илья Зуев, слова которого цитирует официальный сайт регионального правительства, поддержка необходима по причине роста цен на ГСМ и высокой себестоимости озимых культур.

«Мы планируем увеличивать производство зерна озимой ржи, но нам необходима поддержка, так как себестоимость озимых культур в условиях области значительно выше, чем при производстве яровых зерновых культур, при практически одинаковой урожайности. Это очень важно для сибирских земледельцев, работающих в сложных природно-климатических условиях», — пояснил земледелец.

Узнав об обращении, иркутский губернатор Сергей Левченко провёл встречу с его авторами, в ходе которой заверил: господдержка будет, поскольку зерно озимой ржи используется при производстве социально значимых сортов хлеба.

«Мы обязаны поддерживать данное направление, оно вошло в перечень субсидируемых. При подготовке показателей Госплана мы включили производство озимой ржи в объеме не мене 10 тыс. тонн в год. Это тот минимум, который требуется для наших крупных хлебозаводов. Кроме того, мы один из немногих субъектов в России, кто помогает сельхозпредприятиям в связи с ростом цен на ГСМ», — сказал Сергей Левченко.

Доподлинно неизвестно, что мешало губернатору сделать такое заявление раньше.

Напомним, в мае 2019 года было объявлено, что из бюджета Иркутской области на поддержку сельхозтоваропроизводителей дополнительно направлено 562,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма регионального финансирования, предусмотренная в текущем году на сельское хозяйство, составила 2,7 млрд рублей, что на 17,5% выше, чем в 2018 году.

Дополнительные средства предусмотрена на государственную поддержку в области растениеводства и животноводства, в том числе племенного, а также на содействие развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также известно, что по поручению Сергея Левченко 250 млн рублей предусмотрено на возмещение части затрат аграриев на проведение полевых работ под урожай 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Иркутской области планируется собрать 904 тыс. тонн зерна, 398 тыс. тонн картофеля, 110,5 тыс. тонн овощей. Для достижения намеченных планов на 10 тыс. гектаров будут увеличены посевные площади под яровые зерновые и зернобобовые культуры, на 10,3 тыс. гектаров — посевные площади под масличные культуры.

Общая посевная площадь по сравнению с 2018 годом увеличилась на 16,9 тыс. гектаров и составила 720,9 тыс. гектаров. Под урожай 2019 года было подготовлено 218,8 тыс. гектаров паров, 128,9 тыс. гектаров зяби. Введено в оборот 28,2 тыс. гектаров неиспользуемой пашни.