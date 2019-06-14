Экс-главу штрафуют, владельца лишают дивидендов: дело «мясников» из Татарии

Зеленодольск, Татария, , 11:13 — REGNUM Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве ООО Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» запретил единственному собственнику — Гоче Кварацхелия регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Конкурсный управляющий предприятия также потребовал признать недействительным перечисление обществом в пользу собственника дивидендов и применить последствия недействительности сделки. Требование суд рассмотрит 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» был учреждён в сентябре 2004 года для производства мясопродукции. Уставный капитал составляет 148 млн рублей, собственником с апреля 2018 года является Гоча Кварацхелия, который также был совладельцем ликвидированного в 2006 году набережночелнинского ООО «Тблиси-Холдинг». Сам же комбинат выступал соучредителем ООО «Торговый дом «Зеленодолье 1» (второй участник — Дато Хорава), на сегодня «дочка» также находится в состоянии банкротства. Конкурсное производство было введено в апреле 2019 года за долги перед охранной компанией в размере 630,9 млн рублей.

Среднесписочная численность работников ООО Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама», по данным открытых источников, составляет 175 человек. Предприятие ещё в январе 2017 года делилось планами по развитию, анонсируя проект по строительству автоматизированного картофелеперерабатывающего комбината по производству замороженного картофеля и картофельных хлопьев в Арском районе стоимостью 2,3 млрд рублей, а уже в августе 2018 года по иску кредитора из Чувашии на нём было введено наблюдение. В середине января 2019 года стало понятно, что комбинат не смог восстановить своё материальное положение, и его объявили банкротом. В отношении ООО было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначили Елену Латыпову.

На этапе наблюдения в реестр требований кредиторов включено 876 100 650,03 рубля долга.

«Согласно финансовому анализу восстановить платёжеспособность должника не представляется возможным; выявлены признаки преднамеренного банкротства; проверка наличия признаков фиктивного банкротства не проводилась», — уточнялось в определении суда.

На сегодня продолжается формирование конкурсной массы. Управляющий пытается обжаловать ряд сделок комбината. В частности, признать недействительными сделками перечисление обществом в пользу собственника дивидендов и применить последствия недействительности. Заседание суда по данному ходатайству назначено на 1 июля 2019 года. Одновременно с ним Латыпова подала ходатайство о наложении обеспечительных мер, запрещающих собственнику комбината регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим ему. Аналогичные требования суд удовлетворил и к бывшему исполняющему обязанности гендиректора Руслану Хамадишину. В отношении него конкурсный управляющий также требует признать недействительными сделки по выплате 14,907 млн рублей, оформленные как погашение «кредиторской задолженности по актам сверок денежных средств».

Отдельным иском Зеленодольская городская прокуратура Татарии в мае 2019 года привлекла к административной ответственности Хамадишина за нарушение закона о банкротстве, оштрафовав на 40 тыс. рублей.

«29.08.2018 года за исходящим №2−175 временным управляющим ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Латыповой Е.Е. исполняющему обязанности генерального директора ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Хамадишину Р.Д., по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусина, д. 1, кв. 8, направлено требование о необходимости предоставления перечня имущества должника, копий бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Однако, руководителем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Хамадишиным Р.Д. запрошенные документы не были представлены», — уточняется в решении суда.

Решение не обжаловалось.