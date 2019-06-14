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Разработчики редких земель в Австралии продвигают новые проекты — СМИ

Экономика

Разработчики редких земель в Австралии сообщают, что они приблизились к подписанию сделок с новыми клиентами

Канберра, 14 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Разработчики редких земель в Австралии говорят, что они приблизились к подписанию новых контрактов с клиентами, которые будут продвигать их проекты на фоне растущих глобальных проблем с поставками полезных ископаемых, имеющих решающее значение для высокотехнологичных отраслей промышленности. Об этом 14 июня передает агентство Reuters.

По данным Геологической службы США, Австралии принадлежат только 2,8% мировых запасов редких земель. Однако, согласно данным, собранным Западно-австралийской школой шахт (WASM) в Университете Кертина, на страну приходится более половины новых проектов всего производства в мире.

Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 минералов, имеющих решающее значение для широкого спектра отраслей промышленности, от высокотехнологичной бытовой электроники до электромобилей и сложной военной техники.

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